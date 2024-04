“Não é o que eu vejo na rua”, diz Bocalom sobre pesquisa de intenção de votos

O prefeito Tião Bocalom (PL) comentou sobre a pesquisa de intenção de votos da Real Big Data, encomendada pela TV Gazeta e divulgada nesta quarta-feira (10).

Segundo os números, se as eleições fossem hoje, o vencedor seria o candidato do MDB, Marcus Alexandre, com 39% dos votos, seguido pelo prefeito com 34 % dos votos. Os dois estão tecnicamente empatados.

De acordo com Bocalom, os números não refletem o que ele sente e vê nos bairros de Rio Branco, conversando com a população. Ainda segundo o prefeito, as pesquisas sempre erraram e desacreditaram de suas candidaturas.

“Eu não acredito em pesquisa. Sempre disse isso. Porque as pesquisas erraram em relação ao Bocalom a vida inteira. A minha pesquisa é trabalho e rua. Eu ando bastante. O que eu vejo na rua não é isso. É bem diferente”, disse o prefeito ao ContilNet.