No Acre, homem tenta matar a ex-esposa mas acaba assassinado à tiros pelo ex-cunhado

O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (08), na rua do Depasa, no centro do município de Plácido de Castro, interior do Acre.

Segundo informações obtidas junto às autoridades policiais, um homem identificado como Franco Lopes de Sousa, 24 anos, tentou arrombar a casa da sua ex-namorada, identificada como Fernanda. Consta nos autos que Franco já é bem conhecido na cidade por ter o hábito de furtar residências. Ele que já era monitorado pela Justiça e foi até a casa de sua ex namorada em posse de uma faca.

Ainda segundo a Polícia, Franco tentou entrar à força na residência, falando que iria matá-la. O irmão de Fernanda, identificado como Alison, mandou que seu ex-cunhado fosse embora, porém, Franco enfurecido partiu em direção de Alison que estava armado com uma arma de fogo, e efetuou dois disparos em direção ao ex -cunhado, sendo atingido no peito e no pescoço. Instantaneamente, Franco caiu em frente a residência onde tudo ocorreu.

Desesperada, Fernanda ligou para a Polícia Militar. Militares do município prontamente foram ao local, isolaram o perímetro e ligaram para o Samu, contudo, quando os socorristas chegaram ao local, a vítima já se encontrava sem vida.

A Polícia Militar informou ao Instituto Médico Legal de Rio Branco, que compareceu no município, realizou todos os procedimentos periciais na cena do crime, e, recolheu o corpo de Franco, sendo encaminhado para o IML da capital para procedimentos cadavéricos. O corpo foi posteriormente liberado para o velório da família.

Alison, o autor dos disparos, permaneceu no local, onde foi dado voz de prisão por homicídio e, juntamente com a arma do crime, foi conduzido para a Delegacia de Plácido de Castro, onde o fato será investigado.