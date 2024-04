No Acre, mulher pede ajuda para custear tratamento de cachorra de rua com tumor venéreo

Um grupo de amigos em Rio Branco, Acre, lançou uma campanha nas redes sociais nesta quinta-feira (11) para arrecadar fundos para o tratamento de uma cachorra de rua que foi resgatada na noite anterior. A cachorra, que recebeu o nome de Pintada, foi encontrada por Ana Vitória de Lima. Ela se deparou com a cachorra enquanto esta vagava pelas ruas da cidade, claramente em estado de sofrimento, apresentando sinais evidentes de dor, fome e sede

Sem condições financeiras para arcar com as despesas do tratamento, ela pede ajuda para pessoas que tem condições e bom coração para doação, para que seja possível realizar a cirurgia, iniciar a quimioterapia, além da compra de medicamentos, fraldas e ração.

Ao consultar profissional, o valor informado para custear o tratamento com remédio é de R$ 1.500. Pintada foi diagnosticada com um tumor venéro transmissível (TVT) canino, que é uma doença venérea assim como AIDS, câncer, gonorréia e a sífilis em seres humanos. É uma espécie de câncer encontrado na genitália externa dos cães que pode ser transmitida pelo contato sexual ou até mesmo pelo ato de cheirar o animal infectado.

Para ajudar, a contribuição financeira pode ser feita pelo Pix (68) 99234-6379 em nome de Ana Vitória de Lima Mota.