No valor de R$ 4,5 milhões, reforma do Arena da Floresta deve ser concluída ainda em 2024

O Governador Gladson Cameli realizou uma visita técnica ao estádio Arena da Floresta na manhã desta quarta-feira (17) para conferir o andamento das obras do espaço. A reestruturação do espaço teve um investimento total de R$ 4,5 milhões em recurso próprio do Estado.

As obras já estão 60% concluídas e o principal estádio acreano deve ser entregue no segundo semestre deste ano. Finalizada a reforma, o local será habilitado para sediar os jogos homologados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), comportando um público de até 13.784 pessoas.

Gladson reforçou o compromisso do Estado com o esporte e cultura. “É aquilo que sempre defendo, que o Acre tem que estar no protagonismo. Esporte é saúde, é vida e é cultura também. Então, quero agradecer a toda a equipe, em nome do secretário Ney Amorim, que vem revitalizando não só a Arena da Floresta, mas também outros espaços”, disse o governador.

A reforma tem obedecido os critérios estipulados pelo Ministério do Esporte, garantindo segurança e acessibilidade. Além disso, o estádio agora conta com iluminação de LED, arquibancadas novas e elevadores.

De acordo com o secretário de Educação, Aberson Carvalho, no estádio, que agora passa a ser todo verde, serão realizados somente jogos profissionais do calendário da Federação.

“Foi trocado 100% do gramado, além dos anexos que nós estamos falando aqui do campo, do corredor, que tem a grama sintética, que nós também fizemos a substituição. Aqui serão realizados os jogos profissionais somente. O estádio já tem uma normativa que não autoriza jogos amistosos ou particulares, somente os jogos do calendário da Federação, e a Federação está acompanhando com a gente os jogos. Se nós nos classificarmos para a Copa do Brasil, entre outros campeonatos, com certeza o estádio estará pronto para receber”, disse Aberson Carvalho.