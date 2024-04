Nos bastidores do São Paulo Fashion Week, famosos falam sobre experiências e moda; VÍDEO

No segundo dia do São Paulo Fashion Week, o renomado jornalista Douglas Richer esteve presente no desfile da marca Cria e Costura, deixando sua marca nos bastidores do evento. Além de prestigiar os desfiles de moda, Richer teve a oportunidade de entrevistar personalidades e celebridades da TV que participaram do evento.

Entre os entrevistados estavam Reynaldo Gianecchini, Isabella Fiorentino, a apresentadora Ticiane Pinheiro, e a influencer e campeã do reality show A Fazenda, Jaqueline Grohalski.

Em entrevistas exclusivas ao ContilNet e TV Rio Branco, essas figuras importantes revelaram suas experiências e percepções sobre o maior evento de moda da América Latina.

