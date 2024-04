OJ Simpson e Kim Kardashian: entenda a relação entre o jogador e a socialite

O.J. Simpson e Kim Kardashian: afinal, qual era a relação entre o jogador de futebol americano — que morreu aos 76 anos, na última quarta-feira (10), em decorrência de um câncer — e a socialite e modelo também americana? Quem assistiu a séries como “American crime story” (2016) e “O.J.: made in America” (2016) sabe que as duas figuras estiveram muito próximas durante o período em que atleta esteve envolvido no julgamento mais polêmico da história dos Estados Unidos. Até 2020, porém, Kim Kardashain jamais havia se pronunciado sobre o assunto.