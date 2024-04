O Palácio Rio Branco, sede do governo do Acre, foi iluminado nesta quinta-feira (11) com as bandeiras dos 9 estados da Amazônia Legal, em alusão ao Fórum de Governadores da região, sediado pela segunda vez no estado.

A sede do governo foi iluminada para receber a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em um jantar concedido após a assinatura do contrato do Fundo Amazônia.

Veja fotos: