Palpite Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers – NBA – 03/04/2024

Na noite desta quarta-feira (3), às 23h (de Brasília), Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers será um encontro importantíssimo para ambas as equipes, já que ambas ainda lutam por uma vaga nos playoffs.

Palpite: quem vai vencer Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers?

Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers pode ser fundamental para quem vencer. Ambas as equipes têm chances de garantir vaga direta nos playoffs. Por isso, ambas devem vir com força total.

Os Suns estão lutando para garantir a vaga direta para os playoffs, disputando o meio da tabela do Oeste, e se aproximam ainda mais se vencerem. Já os Cavaliers estão bem colocados no Leste, mas ainda não garantiram a vaga direta.Nosso palpite para Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers é a vitória dos Suns.

Nossos palpites adicionais para Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers

A seguir, confira algumas dicas extras para este encontro entre Suns e Cavs.

Devin Booker mais de 26,5 pontos

Handicap – Phoenix Suns – 7

Fase atual do Phoenix Suns

O Phoenix Suns ainda luta na embolada Conferência Oeste para tentar buscar uma vaga direta nos playoffs. A equipe ocupa no momento a oitava colocação, com 44 vitórias e 31 derrotas, uma vitória a menos do que o New Orleans Pelicans, que ocupa a sexta colocação.

Os Suns vêm de vitória justamente contra os Pelicans por 124 a 111. O destaque da equipe foi Devin Booker, que anotou 52 pontos.

Boletim de lesões NBA – Phoenix Suns

Damion Lee sentiu o joelho e não jogará contra os Cavaliers.

sentiu o joelho e não jogará contra os Cavaliers. Grayson Allen lesionou o quadril e é dúvida.

Momento recente do Cleveland Cavaliers

O Cleveland Cavaliers vem de alguns altos e baixos nas últimas semanas, mas mesmo assim a equipe continua no páreo para terminar entre os primeiros do Leste. Na terceira colocação, os Cavaliers têm 46 vitórias e 30 derrotas.

Desse modo, ainda seguem encostados no vice-líder Milwaukee Bucks, que ostenta um retrospecto de 47 vitórias e 28 derrotas até aqui.

Os Cavs vêm de vitória contra o Utah Jazz por 129 a 113, jogando fora de casa. O destaque da equipe foi Jarrett Allen, que anotou um duplo-duplo de 21 pontos e 12 rebotes. Caris LeVert teve 26 pontos no jogo e também contribuiu significativamente, sendo o cestinha.

Boletim de lesões NBA – Cleveland Cavalier

Donovan Mitchell (joelho esquerdo) é dúvida para o jogo desta quarta contra os Suns.

(joelho esquerdo) é dúvida para o jogo desta quarta contra os Suns. Dean Wade foi diagnosticado como uma entorse no joelho e não está claro se ele poderá retornar nesta temporada.

foi diagnosticado como uma entorse no joelho e não está claro se ele poderá retornar nesta temporada. Ty Jerome sentiu o tornozelo e não tem um cronograma de retorno claro.

Quando e onde assistir o jogo Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers rolará nesta quarta-feira, 3 de abril de 2024, às 23h (de Brasília). O embate será no Footprint Center, em Phoenix, no estado do Arizona.

Acompanhe Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers ao vivo com as opções de transmissão que separamos abaixo: