Para criar secretaria, Gladson precisa de aprovação da Aleac e parecer dos órgãos de controle

O governador Gladson Cameli anunciou neste sábado (27) que pretende criar uma nova secretaria, a de Assuntos Federativos do Governo do Acre. Além disso, a intenção é colocar no cargo de gestor da pasta o atual deputado federal Eduardo Velloso.

A estratégia faz parte das negociações que objetivam levar o União Brasil, partido de Velloso, para a base de apoio à candidatura de Alysson Bestene à Prefeitura de Rio Branco, pelo Progressistas. Isso pode fazer com que a sigla tenha, inclusive, o poder de indicar o vice na chapa. Mas as conversas ainda não estão definidas nesse sentido, embora não estejam descartadas, foi o que garantiu o secretário de Governo em entrevista concedida ao ContilNet.

“Não podemos descartar essa possibilidade [de ter um vice indicado pelo UB], mas há muita coisa para acontecer até as convenções. As discussões seguem acontecendo com outros partidos que integram nossa base”, afirmou Bestene.

A possível ida de Velloso para o secretariado de Gladson abre vaga na Câmara para Fábio Rueda, que assume o mandato, já que é o primeiro suplente do partido.

Alysson também foi questionado por nossa reportagem sobre os trâmites exigidos para a criação de uma secretaria, que envolve a elaboração de um projeto de lei por parte do Executivo, o envio deste à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e aprovação dos deputados. Somado a isso, a proposta também passa por e depende de um parecer dos órgãos de controle – que precisam analisar as condições fiscais do Estado.

“A gente sabe de tudo isso e tem todo o respaldo para esse processo. Foi uma decisão do governador que, antes de ser anunciada, teve que ser discutida pela equipe de Governo”, garantiu o secretário.

Bestene disse que ainda não há uma previsão para que a proposta seja enviada à Casa do Povo: “Mas até a próxima semana isso terá um contorno e uma definição”.

Dobradinha ‘Bocalom-Alysson’ não está descartada

Embora tudo aponte para essa união do UB e Progressistas, no sentido de configurar a chapa encabeçada por Alysson tendo um indicado do primeiro partido para a vaga de vice, nos bastidores da política ainda se fala e fontes palacianas apostam que Bestene será vice de Bocalom em 2024. Inclusive, essa projeção não é descartada por Gladson – que dá a palavra final na definição desse imbróglio.