“Para Todos os Órgãos que por vezes ‘eu’ não tenho” e sarau; veja as opções de lazer do fim de semana

“Para Todos os Órgãos que por vezes ‘eu’ não tenho”

Dia 13 de Abril, a partir das 19h30

Local: Teatro Sesc Centro

Entrada: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Contato: (68) 99229 8226

A companhia de teatro Candeeiro traz ao Acre o espetáculo solo de dança “Para Todos os Órgãos que por vezes ‘eu’ não tenho”, performado por Tadzio Veiga, diretor e coreógrafo do Teatro da Matilha, de São Paulo.

Tadzio Veiga além diretor, coreógrafo é dançarino, ator e pesquisador.

O conceito do espetáculo, é pensar no corpo para além da “máquina” que é, como um ser sem objetivos e destino, que segue suas vontades e desejos.

Sarau das Moças

Dia 13 de abril, das 16h às 22h

Local: Usina de Arte João Donato

Entrada: Gratuita

O sarau é um evento que envolve empreendedorismo feminino e arte onde haverá várias atrações culturais e mulheres empreendedoras vendendo seus produtos.

A programação inicia as 16h com o filme infantil Sementes, as 16h30 poesia e música infantil, as 17h30 contação de história, as 18h mini aula de ritmos, as 18h30 contação de histórias, as 19h apresentação de dança, as 19h30 espetáculo Personas e 20h30 Roda de samba com as Moças do Samba. Tem também exposição fotográfica, gastronomia e muitos produtos legais sendo vendidos.

Festa de lançamento do EP da DJ Cau Bartholo

Dia 4 de maio, às 18h

Local: Confraria

Entrada: R$ 50,00 (primeiro lote)

Contato: (68) 992027161

E olha que orgulho, uma DJ Acreana ganhando o mundo da musica eletrônica. A DJ Cau Bartholo lança seu EP que tem como destaque, a faixa “Baque“, uma celebração da cultura e musicalidade dos seringais. Baque é mais do que uma música; é um convite para uma viagem ao coração da floresta, onde os sons da natureza e a batida dos instrumentos tradicionais se entrelaçam.