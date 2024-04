Pastor de Davi, campeão do BBB, quer 10% da premiação? Entenda

O Big Brother Brasil (BBB) teve sua grande final na noite de terça-feira (16), onde Davi se sagrou o campeão, levando para casa o prêmio de quase R$ 3 milhões. Entretanto, outra pessoa está, supostamente, de olho na bolada, já que o “pastor da igreja” que o vencedor frequenta, Everaldo Leite, publicou um vídeo em suas redes sociais falando sobre a premiação.

De acordo com ele, uma conversa com a equipe responsável pelas redes sociais do agora ex-BBB, para que ele consagre o dinheiro recebido pelo baiano, para isso ele irá reter 10% do valor total da premiação. O vídeo foi gravado antes da vitória, mas o pastor se mostrava bastante confiante.

“Eu tenho grande alegria de consagrar o dinheiro desse garoto, os milhões desse garoto, para que ele não possa perder para o devorador, para o migrador, não é verdade? Para a maldição, para o olho grande, para o mau-olhado”, fala Everaldo Leite na publicação.

O pastor ainda reforça que “a pior coisa, a coisa mais triste do mundo é ele que não tinha nada, ganhar um valor e começar a perder, é carro que quebra, é doença que chega, é tristeza e amargura, a pessoa não consegue viver feliz”.

O líder religioso ainda reforça que além da consagração do montante, fará uma campanha para que o jovem continue prosperando. “Nós estaremos consagrando, fora a campanha que é para ele obter mais, cada vez vai ter mais na campanha da fé a qual ele vai entrar”, encerrou Leite.

O que surpreendeu a muitos dos usuários do Instagram depois do alvoroço é que o vídeo viral, na realidade, não passou de uma brincadeira, sendo de uma conta humorística e feito como uma forma de sátira.