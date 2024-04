Pela 1ª vez, Marina fala sobre possibilidade de concorrer a cargo no Acre novamente “Minha militância não tem fronteira”

A ministra Marina Silva, que cumpre agendas institucionais no Acre nesta quinta-feira (11), comentou sobre a possibilidade de concorrer a um cargo político novamente pelo Estado.

Nascida no Seringal Bagaço, interior do Acre, Marina já foi vereadora, deputada estadual e senadora por dois mandatos pelo estado. Nas eleições de 2022, a ministra foi eleita deputada federal por São Paulo, sendo uma das mais votadas da federação PSOL/Rede.

“Vou continuar a minha militância socioambiental pelo Brasil e pelo mundo. A minha militância não tem fronteira. A mudança climática afeta o Brasil e todo mundo. Eu sou muito grata ao Acre porque tudo começou aqui, quando eu fui candidata a deputada federal constituindo, em 1986, com 26 anos”, disse.

Sem confirmar ou não essa possibilidade de retorno a política do Acre, a ministra agradeceu a todo o povo acreano pela história pública no estado. “O Acre já fez tudo que podia fazer para que eu pudesse levar diante a luta da proteção da Amazônia, do Meio Ambiente e das populações indígenas”, completou.