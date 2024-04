PL indica ex-deputado Ribamar Araújo para disputar eleição suplementar em Candeias

O PL anunciou o nome do ex-deputado estadual Ribamar Araújo para concorrer ao cargo de prefeito nas eleições suplementares de Candeias do Jamari, que será realizada em junho, em atendimento a determinação da Justiça Eleitoral.

A decisão da Executiva do PL tomou por base o resultado de uma pesquisa realizada entre os dias 20 a 22 de março em que apontou uma pequena vantagem do ex deputado sobre o ex-prefeito Lucivaldo Fabricio.

Em novembro passado Ribamar e Lucivaldo acordaram que em caso de eventual eleição suplantar o nome escolhido pelo partido seria o que obtivesse melhor pontuação em pesquisa de opinião encomendada pela própria legenda.

O resultado apontou um empate técnico entre os dois pretensos candidatos, porém, com um ponto percentual de vantagem de Araújo sobre Fabrício.

Ribamar Araújo é um político experiente, bioquímico de formação, é produtor rural, ex-secretário de Agricultura e vereador por Porto Velho. Ex-deputado estadual por quatro mandatos, e na última eleição ficou na segunda suplência de deputados do PL junto a Assembleia Legislativa.

Com vasta folha de serviços prestados, sem nunca ter se envolvidos em escândalos ou mal feitos, Araújo tem ficha limpa e é a aposta do bolsonarismo para pacificação de Candeias.

O ex-deputado disse aceitar a missão, por entender, segundo ele, ser plenamente possível, com o apoio dos homens e mulheres de bem, restaurar a moralidade e probidade administrativa do município e recoloca-lo no caminho do desenvolvimento.