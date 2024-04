Polícia abre investigação após ex-candidato afirmar que foi expulso de cidade por delegado

A Polícia Civil do Acre está investigando um incidente ocorrido na noite de quinta-feira (25) envolvendo um delegado de polícia civil em Sena Madureira. Segundo relatos feitos por Francineudo Costa através de suas redes sociais, ele e seu grupo foram abordados pelo homem, que estava aparentemente alcoolizado e portava uma arma.

Costa afirma que foi chamado de “vagabundo, bandido e faccionado” durante a abordagem. O caso ganhou destaque após Costa compartilhar um vídeo em que relata o ocorrido e denuncia o suposto abuso de poder por parte do delegado. Ele ressalta que se sentiu ameaçado e intimidado pela conduta agressiva do homem.

Confira o vídeo: Ex-candidato diz que foi expulso de cidade do Acre e ameaçado por delegado supostamente alcoolizado

Em resposta às alegações, a Polícia Civil emitiu uma nota pública informando que a denúncia foi recebida na sexta-feira (26) e que a corregedoria geral da instituição já está investigando o caso. Procedimentos tanto no âmbito criminal quanto administrativo foram instaurados para apurar os fatos.

Francineudo Costa foi ouvido pelo Corregedor Geral da PCAC, delegado Tiago Fernandes, para esclarecer os acontecimentos relatados. O Estado do Acre reforça que não tolera comportamentos abusivos por parte de seus servidores e ressalta a importância do respeito aos direitos individuais, conforme previsto na legislação vigente e nas Constituições Estadual e Federal.

Henrique Maciel, Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre, destacou a gravidade da denúncia e reiterou o compromisso da instituição em garantir a segurança e o respeito aos cidadãos.

A Polícia Civil se manifestou sobre o assunto por meio de nota pública. Confira:

NOTA PÚBLICA

O Governo do Acre, por meio da Polícia Civil, informa que a denúncia efetuada na sexta-feira, 26, pelo assessor parlamentar, Francineudo Costa, de atos delituosos que teriam sido praticados pelo delegado de polícia civil de Sena Madureira, já está sendo investigada pela corregedoria geral da instituição.

Informa ainda que diante da gravidade da denúncia, foram instaurados procedimentos investigatórios tanto no âmbito criminal quanto administrativo a devida para apuração os fatos.

O senhor Francineudo Costa já foi ouvido pelo Corregedor Geral da PCAC, delegado Tiago Fernandes, visando esclarecer os fatos, dentro dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O Estado Estado do Acre esclarece também que não coaduna com posturas de abuso de poder de qualquer servidor, uma vez que cabe ao agente público cuidar e proteger o cidadão, sem coerção ou ameaça, agindo estritamente dentro do que estabelece a legislação em vigor e as Constituições Estadual e Federal.

Henrique Maciel

Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre