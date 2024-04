Polícia cumpre mandado judicial e prende acusado de vários crimes no interior do Acre

Cumprindo um mandado de prisão expedido pela Justiça Acreana, a Polícia Militar, por meio do 8º Batalhão, realizou uma operação no bairro da Vitória nesta quarta-feira (10). Na Rua Raimundo Cristino de Souza, as autoridades conseguiram localizar um homem das iniciais F. A. R. F, (38 anos).

Segundo informações, ele é alvo de diversas acusações, incluindo furto, homicídio, posse e porte ilegal de arma de fogo, além de roubo. Sua extensa ficha criminal chama a atenção para a gravidade das acusações.

Após os procedimentos na delegacia, o indivíduo será transferido para o Presídio Evaristo de Moraes. Esta ação representa mais um passo da Justiça de Sena Madureira na busca por garantir a segurança e o cumprimento da lei na região.