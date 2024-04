Policial penal acusado de receber propina de preso é condenado e perde o emprego

Em um julgamento realizado na última sexta-feira (12), um policial penal foi condenado a quatro anos e meio de cadeia, por receber propina para beneficiar detento. O caso foi denunciado pela 3ª Promotoria do Ministério Público em Jaru e o servidor exercia o cargo de gerente regional da secretaria da Justiça (Sejus).

O acusado foi denunciado por corrupção passiva, por conceder regalias a um apenado em troca de vantagens indevidas. As informações do processo apontam que o denunciado recebeu, no mínimo, três transferências bancárias de irmã de pessoa em sistema prisional.

Esses valores foram destinados à concessão de regalias, que incluíam, entre outras: trabalho externo, utilização irrestrita de telefone celular dentro da unidade prisional, acesso a bebidas alcoólicas e realização de churrascos.

A condenação ocorreu na 1ª Vara Criminal de Jaru, mas ainda cabe recurso ao Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO). O policial penal foi condenado a 4 anos, 11 meses e 21 dias de reclusão.

Conforme a decisão, além da pena privativa de liberdade, o servidor público também perdeu o cargo público, devido à evidente violação aos deveres funcionais para com a Administração Pública.

Segundo o documento da sentença, a medida é fundamentada na incompatibilidade da permanência do policial penal, que no exercício de seu cargo público, infringiu deveres funcionais, praticando o crime de corrupção passiva contra a Administração Pública, violando os deveres éticos e morais inerentes à profissão.