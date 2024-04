O influenciador Carlinhos Maia se envolveu em nova polêmica esta semana quando internautas o criticaram por fazer com que suas funcionárias usem uniformes com as iniciais de seu nome e o de Lucas Guimarães.

Após a polêmica, alguns internautas começaram a questionar quanto Carlinhos Maia pagaria de salário a suas funcionárias. De acordo com o portal LeoDias, Andréia tem o salário de R$ 5 mil, e Adriana e Cássia (Cassinha) recebem R$ 3 mil, salário este considerado acima da média da profissão.