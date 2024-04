“Prestei um desserviço”, assume Regina Volpato após polêmica

Depois de virar um dos assuntos mais comentados da web após um conselho polêmico sobre portadores de HIV, Regina Volpato bateu um papo exclusivo com a coluna Fábia Oliveira e contou como se sentiu com a repercussão do assunto. “Prestei um desserviço”, lamentou.

“Eu fiquei muito preocupada com as pessoas que eu ofendi. Isso me deixou muito chateada. Me doeu. Eu prestei um desserviço, eu magoei, eu despertei gatilhos. Até agora eu estou sofrendo. Então, essa foi a minha primeira a minha primeira reação. Pensei assim: meu Deus do céu o que que eu posso fazer pra diminuir o mal que eu fiz pra essas pessoas?”, ponderou.

Questionada se sofreu ataques dos internautas, Volpato assentiu, mas afirmou que muita gente a acolheu: “Me chamou atenção que as pessoas até que foram respeitosas comigo. Vinham assim: ‘Olha, eu gosto muito do seu trabalho, gosto muito de você. Te acompanho sei das suas intenções’. Sabe, são coisas que a gente fala pra uma amiga, pra um amigo. ‘Olha eu gosto muito de você, mas aqui você vacilou, você errou’. A grande maioria dos comentários veio nessa linha”.

E prosseguiu: “Um ou outro comentário veio com agressividade e tal. Não nada assim que que eu pudesse classificar como hater, mas alguns vieram mais ríspidos. Mas eu entendo, porque quando a gente se sente ofendido, às vezes, a gente também responde com uma ofensa. Eu acho que eu acho que foi legítimo, entendeu? Assim, eu vacilei, né?”.

A apresentadora do Chega Mais, do SBT, lembrou que sempre se corrige quando está errada, mas que sobre a sorofobia foi diferente. “Mesmo quando eu erro, quando eu deslizo, mesmo quando eu me arrependo, eu assumo o erro, me retrato e continuo. Mas é que dessa vez foi um desserviço. Dessa vez eu fiz mal pra algumas pessoas, então eu tirei o vídeo do ar na hora”, comentou se referindo a resposta que deu ao seguidor sobre relacionamentos com pessoas soropositivas.

Regina completou: “Eu consegui me informar pelo comentário das pessoas, alguns eu até printei, sabe? Pra ler e reler. Tive muitas indicações de perfis, de sites, de fontes, seguras de informação. Eu acho que para fazer uma pauta, posso fazer de muitas maneiras, eu posso trazer esse conhecimento”.

A artista seguiu se manifestando sobre a polêmica e destacou que não se incomodou em ser chamada atenção. “Eu acho que muita coisa viraliza, vira polêmica, porque alguns temas são delicados, mas foi a primeira vez, repito, que eu tirei um vídeo do ar, porque eu me arrependi, porque eu não gostei do conteúdo que eu produzi”, justificou.

Regina Volpato finalizou a conversa reforçando que está buscando saber mais sobre o tema, com o objetivo de não errar mais e nem ser preconceituosa. “Me pegou de surpresa. Em nenhum momento eu fiquei pensando em cancelamento e tal. A minha preocupação ainda é me desculpar, de verdade. Eu fui até em algumas pesquisas, alguns sites, algumas páginas. Eu fiz questão de responder muita gente, a minha primeira preocupação era essa, porque eu acho que é o mínimo que eu poderia fazer”, encerrou.

Polêmica sobre relacionamento com soropositivos

Acostumada a interagir com os seguidores por meio de caixinhas de pergunta, Regina Volpato causou polênica ao responder um fã que afirmou estar “apaixonado por um boy que me contou depois de três meses que é HIV positivo“. Ele perguntou à apresentadora: “Como continuar?”.

Regina, então, respondeu: “Por que que não usa preservativo? Primeiro, você vai continuar com uma pessoa que te ocultou uma informação como essa. Que mais que esse moço é capaz de fazer? A gente não esconde isso de ninguém. A não quer falar? Mas que pelo menos usasse e pedisse pra você usar preservativo”, iniciou.

E continuou: “Eu acho que não é uma pessoa pra você continuar nada. Mesmo. O que mais ele escondeu? o que mais que ele ocultou? o que mais que ele não falou? o que mais que ele é capaz de fazer? Isso que ele fez não se faz com ninguém em momento algum. Você não tem que continuar com essa pessoa. Esqueça essa paixão. Porque ele vai te decepcionar de novo”.