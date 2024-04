Quem é o funcionário que enganou rei Charles e levou “caos” ao Palácio

Com a saúde debilitada por estar tratando um câncer, o rei Charles III foi enganado por David White, um oficial de armas do Palácio de Buckingham. O membro do staff tentou coagir o monarca a assinar um documento indevido.

De acordo com o site português Flash!, o funcionário queria facilitar a contratação do amigo Peter O’Donoghue para o cargo de Secretário da Ordem da Jarreteira, que precisa passar por diversos protocolos, como a aprovação dos conselheiros do monarca.

David White aproveitou que o monarca está debilitado e tentou fazer com que ele assinasse um documento no qual contrataria o amigo sem passar pelo processo completo.

“Parece uma estratégia dos tempos medievais. Tem sido um caos nos bastidores. Algumas pessoas acreditam que David White tentou deliberadamente chegar a Charles para conseguir contratar o seu candidato favorito”, publicou o Flash!.

Por ser funcionário da família real, o oficial de armas David White tinha total conhecimento das regras e optou por uma tentativa falha de enganar o rei e passar por cima das outras autoridades. De acordo com o Flash!, a confusão causou um ambiente tenso nos bastidores do Palácio de Buckingham.

A atitude de má fé de David White foi considerada ainda pior por conta do diagnóstico de câncer do monarca, que está afastado das obrigações reais. De acordo com o site português, uma fonte revelou que o rei Charles “estava cansado” quando o funcionário o abordou.

“Estava muito vulnerável, e é por isso que existem procedimentos apropriados. Os seus funcionários mais próximos sabem que ele devia ter sido deixado em paz àquela altura”, afirmou o informante.

Com a confusão causada por David White, o Palácio de Buckingham deve redobrar os cuidados com a segurança do rei Charles, que preza pela privacidade durante a luta contra o câncer.