A mãe da moça, Jacquie Cohen Roth se manifestou sobre a grande perda na família. “Minha filha Kyle faleceu. Ela tocou as vidas de alguns de vocês pessoalmente, e as de outras pessoas por meio de sua imensa vida nas plataformas de conteúdo”, completou a matriarca num texto publicado no LinkedIn.

Para a revista People, Jacquie afirmou que o motivo do óbito ficará mais claro “nos próximos dias” e que Kyle “amou e viveu intensamente” em vida. Sobre a partida repentina da influencer, a irmã dela reforçou a informação numa postagem no Instagram: “Como família, ainda estamos processando e decidindo como celebrar e honrar adequadamente sua vida”. E continuou: “Eu sei que ela tocou tantas pessoas com seu humor, inteligência, beleza, ativismo de fofocas, capacidade atlética e muito mais – ela tinha tantos dons”.