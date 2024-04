Rafael, do Botafogo, tem fratura na patela e aparece em foto com joelho imobilizado

O lateral-direito Rafael terá que encarar um novo processo de recuperação no Botafogo. Depois de ficar oito meses sem jogar, após se recuperar de um rompimento no tendão patelar, ele retornou aos gramados. No entanto, teve uma má notícia recente: uma fratura na patela, no mesmo joelho da última lesão, e terá que encarar um outro longo período de tratamento.