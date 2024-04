Ramon Dino fala sobre fama, projetos e academia no Acre em entrevista exclusiva; ASSISTA

Na manhã de sábado (13), o jornalista Douglas Richer, do site ContilNet e TV Rio Branco, afiliada Cultura no Acre, teve o privilégio de adentrar no universo íntimo do famoso fisiculturista Ramon Dino. A convite de Dino, Richer e sua equipe foram recebidos calorosamente na residência do astro, localizada em São Paulo, onde o atleta reside com sua esposa, Vitória Viana, e seus filhos. Ravi e Clara.

Em um ambiente descontraído na sala de estar, acompanhado por sua esposa, Ramon Dino compartilhou detalhes íntimos sobre sua vida e carreira. Entre os tópicos abordados, o fisiculturista discorreu sobre a maneira como lida com a fama e a pressão nos campeonatos de fisiculturismo, revelando com exclusividade ao jornalista suas emoções após os resultados recentes.

“Eu fui surpreendido com o resultado do último campeonato. Já havia conquistado o primeiro lugar anteriormente, e desta vez, assumi o segundo lugar. Foi uma experiência desafiadora, mas estou determinado a me superar”, compartilhou Dino durante a entrevista.

Além de sua trajetória esportiva, Ramon Dino também discutiu sobre seus planos futuros, incluindo a possibilidade de abrir uma academia de atividade física em sua cidade natal, Rio Branco, no Acre. Após especulações em um podcast sobre investimentos na região, o astro revelou seu desejo de estabelecer uma rede de academias pelo Brasil.

“Estou focado em expandir meu legado além das competições. Abrir uma academia em Rio Branco é apenas o primeiro passo. Meu objetivo é criar uma rede de academias que promovam saúde e bem-estar em todo o país”, afirmou Dino.

Além disso, o fisiculturista surpreendeu ao anunciar uma nova linha de suplementos e produtos fitness, os quais terão sua marca e parceria.

A longa e reveladora conversa na residência de Ramon Dino marca um momento histórico, sendo a primeira vez que o astro recebe uma equipe de jornalismo de seu estado natal para uma entrevista exclusiva. Acompanhe os detalhes dessa entrevista imperdível, onde o ídolo do fisiculturismo compartilha abertamente sua vida e intimidade.

Veja a entrevista exclusiva: