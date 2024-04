Rodrygo elogia Dorival e avalia Endrick

ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O atacante Rodrygo, do Real Madrid, gostou do trabalho de Dorival Júnior nos primeiros jogos do treinador na seleção brasileira. Em entrevista à Cazé TV, o jogador também se disse impressionado com Endrick.

Rodrygo admitiu que a estreia de um treinador antes de dois jogos difíceis para a seleção brasileira levantou questionamentos, mas disse que estes foram embora logo nos primeiros contatos com o técnico.