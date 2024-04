Saiba por que William e Kate pensam em construir uma casa em segredo

Conforme a imprensa britânica especula, o príncipe William e Kate Middleton estão fazendo planos para reformar e ampliar um “anexo” próximo de sua residência em Adelaide Cottage, em Windsor. O motivo seria destinar o local como um ponto de apoio no processo de recuperação da saúde da princesa de Gales, que está com câncer.

A família de Gales, que se mudou para a propriedade de Berkshire em 2022, atualmente, divide seu tempo entre a casa de campo e o retiro em Anmer Hall, na propriedade de Sandringham. Embora a Adelaide Cottage seja a localização ideal devido à proximidade com a Lambrook School, onde George, Charlotte e Louis estudam, acredita-se que o clã esteja considerando expandir um anexo atualmente vago para ajudar na recuperação da princesa.

Uma fonte revelou à revista OK! que William e Kate adoram Adelaide Cottage, mas Anmer Hall é muito maior, com extensos terrenos. “Adelaide Cottage está sendo usada como propriedade de período letivo enquanto as crianças estão na escola próxima, e o Anmer Hall é para fins de semana prolongados e feriados”, explicou.

Afirma-se que o projeto está suspenso enquanto a princesa de Gales continua sua recuperação, mas os planos estão supostamente “em segundo plano”, para entrar em ação a qualquer hora. “As discussões já estão em andamento há algum tempo sobre o uso da propriedade como parte do terreno geral do chalé, mas trata-se apenas de encontrar o momento certo para iniciar o projeto”, disse uma fonte.

Adelaide Cottage foi construída em 1831 como um santuário para a esposa do rei William IV, a rainha Adelaide. Com uma decoração para lá de exuberante, a casa passou por grandes reformas em 2015. Relatos apontam que o teto do quarto principal é embelezado com golfinhos dourados e ornamentação de cordas.

Em 2018, quando Harry e Meghan Markle se casaram, rumores apontaram que Adelaide Cottage poderia se tornar sua nova residência. O casal teria cogitado a privacidade do imóvel e a proximidade com Londres.