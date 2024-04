Show da banda Djavú agita Feijó; veja como adquirir os últimos ingressos

O primeiro lote de ingressos já foi esgotado e o show entra no segundo lote. Uma das sensações do tecnobrega, a banda Djavú, tem presença confirmada em um grande espetáculo no município de Feijó no próximo final de semana, no sábado, dia 27. Reunindo seus sucessos antigos, a banda, que tem à frente o vocalista Geandson Rios, um dos membros mais antigos nessa formação, vem ao município com um show inédito.

A coluna Douglas Richer conversou com o empresário responsável pelo evento, Dionatan Iuri, que falou sobre a apresentação no município. Empolgado, Iuri disse: “Os ingressos estão praticamente esgotados devido ao espaço ser pequeno, porém ainda estão disponíveis alguns ingressos do segundo lote. O evento vai acontecer no sábado, dia 27 de abril, na Casa da Picanha. No segundo lote, o ingresso custa apenas 50 reais.”

Veja mais informações na publicação: