Tebet ganha presentes de Gladson e diz que vai experimentar Baixaria, prato típico do Acre

O governador Gladson Cameli entregou à ministra Simone Tebet durante sua visita ao Acre, nesta terça-feira (9) presentes regionais. Durante a entrega dos presentes, a ministra fez questão de dizer que iria provar a Baixaria, prato típico do estado.

“Quero dizer a todos que antes de partir eu vou almoçar aqui e vou provar a Baixaria, que não é nada disso que vocês de fora do estado pensam. É um prato típico com Acre que prepararam para a delegação federal aqui no estado”, disse.

A ministra do Planejamento, acompanhada do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Filho, participou do evento “Rotas de Integração Sul-Americana”, no qual foram apresentadas as principais rotas de exportação que ligaram o Acre a outros estados brasileiros e também a outros países da América do Sul e de todo o mundo, trazendo desenvolvimento econômico para região.