Tenente-coronel da PM Felipe Russo é o convidado do Podcast Fala Operacional

Compartilhar histórias inspiradoras já virou a especialidade do podcast Fala Operacional. Nesta quinta-feira, os apresentadores Kiuly Daniel e Duda Vasconcelos entrevistaram em seu #12º episódio o Tenente-Coronel PM Felipe Antônio de Araújo Russo Rodrigues.

Acreano, nascido na capital, Russo cresceu na região da Gameleira, no Segundo Distrito, e hoje é o atual comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre, responsável pelo policiamento de todo o Segundo Distrito da capital acreana.

O comandante contou sua história e de como ingressou na carreira de oficial da polícia militar, em 2005, até chegar ao comando do 2º Batalhão.

O oficial apontou os desafios que enfrenta frente ao Batalhão e narrou algumas ocorrências com situação de crise de grande repercussão em nosso Estado, as quais teve a oportunidade de participar como Policial Negociador, uma de suas especialidades, com resultado satisfatório para sociedade.

Russo destacou o atual sucesso do 2º batalhão no combate ao crime e do apoio que vem recebendo da população, contribuindo para rápida ação da polícia.

Segundo o comandante, nos últimos anos, cada vez mais a polícia militar tem se aproximado da comunidade, fortalecendo o policiamento comunitário, gerando mais confiança da população ao repassar informações imprescindíveis para resolução de muitos crimes.

Não perca este excelente bate-papo mostrando a história do Tenente-Coronel PM Felipe Russo, um exemplo de perseverança e dedicação ao serviço público.

Clica e assista à entrevista na íntegra: