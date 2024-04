Thales Bretas é fotografado aos beijos com empresário em Paris

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, foi fotografado aos beijos com um empresário em Paris (FRA). O médico, que atualmente mora na Austrália com os filhos Gael e Romeu, furto do relacionamento com o humorista, parece estar vivendo um novo affair.

Os registros foram publicados pelo jornalista Felipeh Campos e pessoas próximas do casal afirmam que o empresário é uma pessoa boa pessoa e demonstra afeto por Thales Bretas e por seus filhos.

Esse não é o primeiro affair que Thales Bretas vive. Em janeiro do ano passado, Thales terminou o relacionamento com o cantor Silva. Os dois assumiram o namoro na última edição do Rock in Rio, em setembro de 2022, embora já estivessem juntos há alguns meses. O término aconteceu depois da temporada que passaram em Fernando de Noronha.