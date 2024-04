Tragédia: Adolescente de 15 anos morre afogado em açude na zona rural de Rio Branco

Um trágico incidente ocorrido no final da tarde deste domingo (14) abalou a comunidade do Polo Benfica, na zona rural de Rio Branco (AC). José Carlos da Silva Pinto, de apenas 15 anos, morreu afogado em um açude localizado na Travessa Pantanal.

De acordo com relatos de moradores locais, três jovens decidiram se refrescar no açude, situado em uma área de mata fechada e desconhecida pela maioria. Sem o conhecimento adequado sobre a profundidade das águas e habilidades insuficientes de natação, os adolescentes adentraram o reservatório.

Percebendo a gravidade da situação, seus dois amigos correram em busca de ajuda. Cerca de 15 minutos depois, acompanhados de um homem local, eles conseguiram retirar José Carlos da água e o levaram até a margem. Apesar dos esforços, o pânico já havia se instaurado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram prontamente acionadas e dirigiram-se ao local do acidente. Contudo, ao chegarem, encontraram o adolescente já sem vida.

O local foi imediatamente isolado para realização da perícia necessária. O corpo de José Carlos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital, onde serão realizados os procedimentos cadavéricos antes de ser liberado para o velório organizado pela família.