Três ministros do Governo Lula devem desembarcar no Acre nesta quinta-feira; entenda

O Acre sedia o 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal nos dias 11 e 12, em Rio Branco. Para participar do Fórum, três ministros do Governo Federal estão confirmados, sendo Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, além do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. A informação foi dada pela Agência de Notícias do Acre.

SAIBA MAIS: Com ministros e governadores, Acre sedia 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal

Apenas nesta semana, esta é a segunda visita ministerial no Acre. Na última terça-feira (9), os ministros Simone Tebet, do Planejamento, e Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, estiveram no Acre para participar do encontro Rotas de Integração Sul-Americana, onde anunciaram investimentos na BR-364 e volta da operação da Azul no Acre.

O Fórum acontece no auditório da nova sede do Detran e deve reunir 54 secretários de estado, 9 governadores da Amazônia Legal, além dos representantes do Governo Federal.