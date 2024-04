Twin Strangers encontra pessoas parecidas com você: saiba usar o site

Apesar da plataforma afirmar que todos os dados são criptografados, ao fazer um cadastro no Twin Strangers, o usuário dá permissão para o site armazenar dados como nome completo, e-mail e foto. Segundo o site, essas informações são usadas apenas para localizar um “gêmeo” online, e inicialmente não são compartilhadas com outros usuários ou para fins de marketing. Porém, a empresa confirma que poderá enviar esses dados para terceiros mediante consentimento do usuário. A ferramenta também revela que capta o endereço IP do computador para “aprender sobre o navegador e o sistema operacional”.