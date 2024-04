“Uma nova mulher”, diz Maiara ao revelar cirurgia íntima

Depois de ser um dos assuntos mais comentados da web após perder mais de 20kg, Maiara causou mais uma polêmica. A dupla de Maraisa revelou que realizou uma cirurgia íntima e garantiu que, desde então, é uma nova mulher. “Melhor coisa que fiz na vida”, contou no programa de Virgínia Fonseca, no SBT, que será exibido no próximo sábado (11/4).

“Nunca contei isso, mas vou abrir aqui, em rede nacional, no seu programa. Fiz o processo de ninfoplastia, que é uma cirurgia íntima. Fiz pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso. No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que fiz na vida. Me descobri uma nova mulher”, completou.

A sertaneja ainda fez questão de falar que a decisão pelo procedimento foi além da beleza: “As pessoas têm um tabu com isso. Fiz pela questão visual, mas fisiologicamente foi a melhor coisa”.

Maiara encerrou destacando que além de aumentar sua autoestima, influenciou nas suas relações íntimas. “A sensação que tenho hoje é de liberdade sexual e fez eu me sentir mais mulher. Tem também a questão de que temos que nos conhecer, a mulher tem que conhecer sobre a sua vagina”, aconselhou.

O Sabadou, apresentado pela influenciadora, é transmitido aos sábados, a partir das 22h45, na emissora de Silvio Santos.

Irreconhecível

A cantora passou por uma mudança radical no fim do ano passado e impressionou ao surgir com menos 23 kg. Ela passou por um extenso processo de emagrecimento, supervisionado por Maíra Cardi, que durou 5 meses.

“Tinha que melhorar a autoestima, hoje eu tô voando e me sentindo super bem. Faz a diferença pelo meu trabalho. Eu amo cantar e eu estava sentindo que eu precisava [emagrecer] para ter uma resistência melhor no palco. Ajuda o físico bem condicionado, até nas cordas vocais ajuda”, disse em dezembro do ano passado, quando explicou sobre os novos hábitos.

Na ocasião, Maraisa comentou que se surpreendeu com a determinação da irmã e que nunca a viu tão motivada: “Ela está muito focada mesmo, não come nada errado, treina todos os dias”.

Maiara ainda usou os procedimentos estéticos a seu favor e realizou uma Lipo LAD no abdômen, mesma técnica usada por Virgínia Fonseca, esposa de Zé Felipe, que nada mais é do que a extração da gordura e a definição da região.