Vereador usa ‘meme’ de cadáver morto em banco para ironizar empréstimo e Prefeitura repudia ato

O vereador Fábio Araújo (MDB) resolveu brincar com o caso da sobrinha que levou o tio morto em uma agência bancária, para dizer que votou contra o pedido de empréstimo de R$ 37 milhões feito pelo prefeito Tião Bocalom.

“Isso foi prometido para ser entregue em 2022, não conseguiu levantar nem o primeiro molde, depois passou para a entrega para o Dia das Mães, e, hoje, ainda estamos falando em aprovar um empréstimo”, disse o vereador.

Em nota, a Prefeitura de Rio Branco condenou o ato do vereador e disse que o vídeo faz chacota com o sonho de milhares de pessoas.

“Considero o comportamento do vereador Fábio Araújo equivocado e lamentável, pois faz chacota com o sonho de milhares de pessoas, que é ter uma casa própria. O comportamento jocoso é um claro desrespeito com o rio-branquense que ainda vive em áreas alagadas e em áreas de risco. O empréstimo busca a construção de casas para aqueles que mais precisam, mas, de forma maldosa, para tentar sabotar uma gestão, essa oposição vive votando contra a população”, disse nota assinada pelo líder do prefeito na Câmara, João Marcos Luz, corroborada pela Prefeitura.

Veja o vídeo: