Vídeo: homem joga mais de 10 escorpiões em recepcionistas de hospital

Um homem de 48 anos jogou mais de 10 escorpiões nas recepcionistas da unidade de saúde de Santo Antônio do Aracanguá, no interior de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (1º/4).

O homem, que mora na zona rural do município, foi picado por um escorpião na mão direita, no sítio em que reside.

Após levar a picada, ele juntou mais de 10 escorpiões, colocou em uma caixinha e foi procurar atendimento médico no hospital.

Ele estava nervoso e, quando a atendente que preenchia a fica perguntou o que estava sentindo, o homem abriu a caixinha que havia levado, jogou os escorpiões pelo buraco do vidro, nas recepcionistas, e gritou: “Olha só o que estou sentindo”.

Uma câmera de segurança flagrou quando o homem chegou à unidade de saúde e jogou os animais vivos em direção às atendentes, que levantaram assustadas.

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Os escorpiões não chegaram a picar as funcionárias, mas a ação do agressor causou pânico no local, e a polícia foi acionada.

“Foi tudo muito rápido. Ele nos procurou, disse que foi picado por escorpião e depois jogou os animais em cima delas. Ficou nervoso e disse que tinha que agilizar o atendimento. Depois, colocamos ele para dentro, o levamos para atendimento, foi feito bloqueio e pedido que ficasse por seis horas na unidade, mas ele ficou por duas e fugiu”, disse Eva Aparecida de Oliveira Gomes, enfermeira responsável pelo centro de saúde, ao portal g1.

Um boletim de ocorrência foi registrado nesta terça-feira para investigar o caso. A Polícia Civil deve ouvir o homem nos próximos dias.