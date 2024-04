Vídeo mostra chamas consumindo escritório da empresa Zopone em Tarauacá

Na noite desta quinta-feira (18), um incêndio de grandes proporções atingiu o escritório da empresa Zopone, localizado no bairro Corcovado, em Tarauacá (AC).

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estão no local trabalhando para controlar as chamas, que segundo relatos de testemunhas, são visíveis de vários pontos da região.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis vítimas ou a extensão dos danos causados pelo fogo. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Um vídeo registrado por moradores mostra ação do Corpo de Bombeiros no local.