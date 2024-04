Vídeo: policial é amarrado a árvore após briga em bar

Um policial militar foi amarrado em uma árvore após uma discussão em um bar na cidade de Monteiro, no Cariri da Paraíba. O caso foi registrado na madrugada da última segunda-feira (8/4). Ele foi preso e, na audiência de custódia, foi liberado para responder o processo em liberdade.

De acordo com a Polícia Civil, tudo teria começado após o policial insistir no convite para dançar com uma mulher. Um homem que era acompanhante dela teria se incomodado e iniciado a discussão. Os dois entraram em luta corporal e, durante a briga, o agente teria sacado uma arma.

O caso foi registrado por uma câmera de monitoramento. Veja:

Policial Militar é amarrado em árvore após briga em bar na Paraíba. Caso foi registrado na madrugada da última segunda-feira (8) em Monteiro. pic.twitter.com/ZtLt9YH2WF — Portal T5 (@Portal_T5) April 10, 2024

O policial foi contido por pessoas que estavam no local e acabou sendo amarrado em uma árvore até a chegada de uma equipe da Polícia Militar.

Segundo o delegado Gilson Duarte, o policial deve responder por tentativa de homicídio, lesão corporal, ameaça e injúria.