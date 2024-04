Vídeo: Roberta Miranda revela despejo dias antes de compor hit famoso

Os bastidores da gravação do DVD de Roberta Miranda, chamado Infinito, em São Paulo, foi repleto de emoção e histórias inusitadas. A cantora conversou com a página Conceito Sertanejo e contou como foi a composição de um de maiores hits, Majestade, o Sabiá.

Quem pensa que ela estava de boas no meio da natureza quando escreveu a letra, eternizada na voz de Jair Rodrigues, engana-se: “Majestade, o Sabiá, todo mundo imagina que eu estava na fazenda [quando compôs], mas eu não estava. Eu tinha acabado de ser despejada, literalmente”, revelou ela.

Em seguida, a artista deu mais detalhes sobre sua situação naquele momento: “Meus móveis [estavam] na rua e a Wanda Alves Sobrinho, esta mulher aqui, era dona de um salão mais top de São Paulo. Ela olhou e falou: ‘Nossa, os móveis da Roberta Miranda estão na rua’. Aí, me chamou e falou: ‘Roberta, você quer morar na minha casa?’”, contou.

E continuou sua recordação: “Cara, era tudo que eu queria. Eu não tinha nem o que comer, nem onde dormir. Morei com ela durante cinco anos. Na outra semana [que passou a morar com a Wanda], estava tomando um café, tocando violão e a Wanda chega com uma gaiola do meu lado e disse pra mim: ‘Essa é a Merlin, é a sabiá. Estou te dando presente’. Eu comecei a dedilhar, a sabiá cantava. Aí, eu comecei com o refrão homenageando a Majestade, o Sabiá, que é a Merlin. E tudo eu devo à Wanda”, declarou.

Wanda, por sua vez, foi só elogios: “Sinto muito orgulho dela, de como ela chegou e com quanto ela está hoje, né? Uma batalhadora”.

Emocionada, Roberta Miranda seguiu detalhando os anos que passou ao lado da “mãe”: “Eu jurei pra ela. Eu falei: ‘Mãe — eu a chamo de mãe —, no dia que eu for sucesso, por onde eu caminhar no mundo, eu quero você’. E ela caminhou comigo no mundo. Muito respeito. Nasceram 120 músicas e se tornaram sucesso na casa dela: De Igual pra igual; Vá com Deus; Você é Tudo o Que Pedi pra Deus. Tudo na casa dela”, afirmou.

Nos comentários da publicação, muitos fãs se manifestaram sobre a histsória: “Linda história. Gratidão a Deus e a quem nos estende a mão é tudooo 👏👏😍”, disse uma. “Nossa, que historia bonita 👏. Gratidão e um dos sentimentos mais nobres e bonitos do mundo 👏”, postou outra. “Gratidão é a memória do coração. Te amo e te admiro muitooooooo ❤️”, derreteu-se uma terceira. “Nossa, que gratificante esse vídeo. Quem vê a Roberta Miranda já consolidada, não imagina dos perrengues que já passou”, analisou mais uma.

Acidente de carro

Roberta Miranda usou as redes sociais para revelar que sofreu um acidente de carro no fim do ano passado. A cantora contou que estava parada no trânsito quando outro veículo colidiu com seu carro. Com o impacto da batida, ela bateu a cabeça e o ombro no volante.

“Olha aqui, galera! Isso aqui só realmente Deus, porque o cara meteu aqui… Bateu no meu carro. Bati com a cabeça no volante. O cara arrebentou o carro dele entrando no meu carro por trás e o carro estava parado”, começou a sertaneja.

A cantora revelou que estava com alguns familiares no carro, porém, apesar do susto, ninguém ficou ferido. “Infelizmente isso aconteceu, mas está tudo bem, só o nervoso mesmo”, disse.

Por fim, Roberta Miranda tranquilizou os fãs e agradeceu a preocupação: “Obrigada pelas orações e energia positiva. Gratidão mesmo! O susto foi grande”.