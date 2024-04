Virginia Fonseca leva família à praia para comemorar o aniversário com abadá personalizado

O dia começou cedo para a influenciadora Virginia Fonseca, que está comemorando 25 anos de idade neste sábado (6).

Com mais de 46,4 milhões de seguidores no Instagram, a mulher do sertanejo Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, reuniu a família na nova mansão em Mangaratiba, comprada recentemente por ela e pelo marido, para a data.

Antes das 8h, a empresária começou a publicar em seu perfil na rede social os preparativos para um dia na praia.

Todos os convidados, incluindo a mãe e as duas filhas de Virginia com Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, além de primos e outros familiares, vestiam “abadá” da festa, com blusas, short ou canga, chinelo e bolsa personalizados, e embarcaram em uma van rumo à praia.

As comemorações começaram na sexta, quando os convidados começaram a chegar à mansão.

No Instagram, Virginia mostrou os preparativos do lugar, com duas grandes mesas, aparelho de som e telão à beira da piscina, além de alguns presentes de grife que ganhou dos convidados, como um par de óculos da Miu Miu, um equipamento de som, um porta-joias de Murano, um brinco de ouro, um cropped da Diesel e uma jaqueta personalizada.

Veja abaixo algumas curiosidades sobre a influencer.

Cidadã americana