A empresária disse que, quando iniciou o relacionamento com a mulher de 51 anos, que é mãe de sua ex-namorada, Gabriel deixou de frequentar as consultas com psiquiatra e psicólogo com quem fazia acompanhamento desde a adolescência.

Wilma Petrillo também pediu que os profissionais sejam ouvidos como testemunhas no processo e alega que o jovem pode estar em situação de extrema vulnerabilidade. Os pedidos da viúva de Gal Costa são uma resposta ao processo movido por Gabriel Costa que pede a nulidade de um documento assinado por ele, no qual dizia que Wilma Petrillo vivia com Gal como se elas fossem casadas. A declaração do jovem foi determinante para que a Justiça reconhecesse a união estável entre as duas, o que a colocou também na posição de herdeira da cantora. Gabriel, no entanto, afirmou que apenas escreveu e assinou a carta porque teria sido coagido por Wilma.