WhatsApp vai te incentivar a falar com quem você nunca conversou antes; entenda

A versão beta do WhatsApp ganhou um recurso que sugere contatos para iniciar papos. Divulgada pelo site Wabetainfo recentemente, a ferramenta busca incentivar a interação com mais usuários, mostrando amigos, conhecidos e familiares salvos no celular que ainda não interagiram com você.

A seção “Start chatting” (“Comece a conversar”, em tradução livre) é exibida na tela principal do mensageiro, ao final da lista de conversas.

A seção mostra o nome, a foto de perfil e o “Visto por último” (se disponível) do contato em questão e, ao tocar sobre o perfil, o usuário é encaminhado para o chat.

A mudança não é uma adição grandiosa do mensageiro, mas é um claro incentivo a interação com mais pessoas salvas na lista de contato. A área torna o início de conversas mais rápido e conveniente, ao mesmo tempo que não atrapalha a lista de conversas salvas no aparelho.

Além disso, a seção também é uma boa forma de redescobrir contatos salvos no telefone — perfeito para mandar o “Oi, sumido(a)”. Ademais, se as sugestões não forem úteis, o usuário pode desativar o recurso ao tocar no ícone de “X” no canto direito.

Em testes

Por enquanto, a ferramenta está disponível somente para testadores do WhatsApp Beta para Android. A função deve ser lançada no mensageiro do programa TestFlight (iOS) antes de ser liberado para o público geral.

Não há previsão para o lançamento definitivo da novidade.