Aleac emite nota de pesar sobre morte de João Tezza, ex-deputado dedicado ao Acre

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) expressou seu profundo pesar pelo falecimento do advogado e ex-deputado estadual João Batista Tezza Filho. Em comunicado oficial, a Aleac destacou a trajetória de Tezza, que dedicou parte significativa de sua vida ao serviço público e ao bem-estar da população acreana.

João Batista Tezza Filho foi reconhecido por seu compromisso com a justiça e seu amor pelo Acre, marcando sua trajetória política e pessoal. O ex-deputado exerceu seu mandato com dedicação e integridade, deixando um legado de respeito e admiração entre seus colegas e eleitores.

A nota de pesar da Aleac também prestou condolências aos familiares de João Tezza, especialmente ao renomado escritor Cristovão Tezza, irmão do ex-deputado. Neste momento de dor, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre deseja que encontrem conforto na memória e no exemplo de vida de João Batista Tezza Filho.

A mensagem finaliza reiterando que o corpo de João Tezza será cremado em Curitiba, cidade onde vivia junto aos seus familiares, recebendo suas últimas homenagens.

A seguir, a nota completa emitida pela Mesa Diretora da Aleac:

Nota de Pesar

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do advogado e ex-deputado estadual João Batista Tezza Filho, ocorrido na tarde desta sexta-feira (31), em Curitiba (PR), aos 80 anos de idade.

João Batista Tezza Filho dedicou parte significativa de sua vida ao serviço público e ao bem-estar da população do Acre, tendo exercido seu mandato com dedicação e integridade. Seu compromisso com a justiça e seu amor pelo Acre marcaram sua trajetória política e pessoal, deixando um legado de respeito e admiração.

Neste momento de dor, prestamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, especialmente ao renomado escritor Cristovão Tezza, irmão do ex-deputado. Que encontrem conforto na memória e no exemplo de vida de João Batista Tezza Filho.

Seu corpo será cremado em Curitiba, cidade onde vivia junto aos seus familiares, local este que acolhe, agora, suas últimas homenagens.

Que descanse em paz.

Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre