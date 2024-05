Apenas um deputado do Acre votou contra projeto que prevê punições a invasores de terras

Dos oito deputados federais eleitos pelo Acre, apenas um votou contra o texto base de uma proposta que impõe restrições e sanções a invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e prédios públicos, durante sessão desta terça-feira (21), na Câmara Federal.

Quem votou contra: Gerlen Diniz (PP/AC), Zezinho Barbary (PP/AC), Roberto Duarte (Republicanos/AC), Coronel Ulysses (UB/AC), Antônia Lúcia (Republicanos/AC), Socorro Neri (PP/AC) e Eduardo Velloso (UB/AC) votaram a favor da medida. A deputada Meire Serafim (UB-AC) foi a única que não apoiou o texto.

O texto aprovado é um substitutivo do deputado Pedro Lupion (PP-PR) ao Projeto de Lei 709/23, de autoria do deputado Marcos Pollon (PL-MS). O substitutivo incorpora conteúdos de outras propostas relacionadas e adiciona as restrições à Lei 8.629/93, que regulamenta a reforma agrária.

Os parlamentares devem continuar a análise de possíveis emendas ao projeto nesta quarta-feira (22).