Avião com pane no motor quase atinge casas ao realizar pouso de emergência; VÍDEO

Um avião de pequeno porte, modelo Cessna T210M Turbo Centurion, de matrícula VH-MYW, realizou um pouso de emergência dramático na pista de táxi do Aeroporto de Bankstown, nos subúrbios de Sydney. A aeronave sofreu uma série de falhas técnicas durante o voo, incluindo uma pane de motor e problemas com o trem de pouso.

O incidente ocorreu quando o Cessna perdeu potência em pleno voo e o piloto não conseguiu abaixar o trem de pouso, forçando-o a voar baixo sobre várias casas da região. Testemunhas relataram momentos de grande tensão ao verem o avião passando perigosamente perto dos telhados das residências.

Toda a ação foi registrada por um helicóptero de TV que estava na área no momento exato do pouso de emergência. As imagens mostram o avião derrapando e saindo pela grama antes de parar na pista de táxi do aeroporto.

Apesar da gravidade do incidente, tanto o piloto quanto o único passageiro a bordo saíram ilesos. A perícia está investigando as causas das falhas técnicas que levaram ao pouso forçado.