As duas companhias juntas realizam cerca de 1.500 decolagens por dia. Com o acordo, serão ofertadas mais de 2.700 viagens com apenas uma conexão.

O presidente da Azul, Abhi Shah, afirmou em nota oficial que os clientes terão “enormes benefícios”, como centenas de novas rotas nacionais, melhores oportunidades de conexão e mais flexibilidade no programa de milhas.

Os consumidores poderão se beneficiar da parceria a partir do final de junho, quando as ofertas estarão disponíveis nos canais de venda das empresas.

O que muda para os clientes?

Pesquisa de viagens : os consumidores poderão pesquisar trechos nacionais exclusivos das duas aéreas e comprar pelos canais de venda das duas companhias, encontrando uma maior possibilidade de destinos;

: os consumidores poderão pesquisar trechos nacionais exclusivos das duas aéreas e comprar pelos canais de venda das duas companhias, encontrando uma maior possibilidade de destinos; Milhas : os clientes poderão escolher em qual programa armazenar seus pontos. Ou seja, se um voo da Gol for comprado pelo site da Azul, o cliente pode escolher acumular as milhas tanto no Azul Fidelidade, quanto no Smiles. Isso é válido para voos com conexão e trechos avulsos.

: os clientes poderão escolher em qual programa armazenar seus pontos. Ou seja, se um voo da Gol for comprado pelo site da Azul, o cliente pode escolher acumular as milhas tanto no Azul Fidelidade, quanto no Smiles. Isso é válido para voos com conexão e trechos avulsos. Cancelamento: as remarcações e os cancelamentos de reservas devem ser feitos nos canais da companhia que vendeu a passagem;

As facilidades adicionais como assentos especiais, bagagens despachadas e benefícios de programas de fidelidade continuam sob as regras pré-determinadas por cada companhia aérea.