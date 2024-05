Blog do Ton: Palácio entende o recado – o dono da caneta tem nome e sobrenome

Bertrand Russell tinha uma premissa curiosa: ele dizia que nada é mais perigoso que uma pessoa inteligente com uma premissa errada. E reza a lenda que, certa vez, ao dizer isso numa sala de aula, um de seus alunos levantou-se e disse-lhe: “A partir de 0 = 1, mostre-me que você é o papa’.

Russell respondeu: “Se 0 = 1, então somar 1 a ambos os lados dá 1 = 2. Sou uma pessoa e, portanto, como 1 = 2, sou duas pessoas. O papa e eu somos duas pessoas… E sendo 1 = 2, devido à simetria da relação de equivalência entre os números naturais, temos que 2 = 1. Então, o papa e eu somos uma pessoa e, portanto, eu sou o papa”.

Cada pessoa tem suas próprias premissas. Num governo, deve existir apenas uma. Qualquer outra premissa que não esteja alinhada com a premissa do chefe, é uma premissa errada. E, no Palácio Rio Branco, o dono da caneta — e quem dita a premissa a ser seguida — tem nome e sobrenome: Gladson de Lima Cameli.

DUAS OCASIÕES — Informações de bastidor dão conta de clima quente nas reuniões palacianas — e o nome dos mesmos secretários aparecendo em, pelo menos, duas ocasiões: numa convocada por Gladson com membros do governo, e uma partidária com membro da executiva do PP rio-branquense.

NÃO VAMOS IMPOR — “O PL está aberto ao debate com outros partidos, não vamos impor uma candidatura sua aos outros”. Márcio Bittar via redes sociais, ao ser questionado sobre uma possível candidatura ao Governo do Acre em 2026.

OS RUMOS DO JOGO — O governador Gladson está certo em buscar uma construção partidária — visando as eleições — em clima amistoso e sem passar uma pecha de imposição. Só precisa entender que quem está fazendo isso, causando essa impressão, são seus próprios aliados, que querem mudar os rumos do jogo.

POLARIZOU — “A eleição é plebiscitária: é Bocalom ou Marcus Alexandre”. Fala do professor Inácio Moreira, porta-voz da Rede Sustentabilidade no Acre.

REUNIÃO SECRETA — Esta santa coluna recebeu informações a respeito de uma reunião secreta entre um membro do governo e um grande líder da esquerda acreana. Só acredito vendo.

FOLGA — Ao dizer que não é sua prioridade voltar ao Senado, o governador Gladson Cameli está certo. Ainda não está sequer na metade do mandato de governador. E se fizer um bom trabalho, a população o abraça com folga. O leva a um mandato de senador sem dificuldade.

REUNIÃO PALACIANA — Enquanto isso, em uma reunião palaciana:

— Todos os secretários estão aqui?

— Não.

— E qual foi a determinação?

— Todos os secretários presentes.

Reunião cancelada.

NORMAL — A Educação é a pasta com melhores indicadores do governo, em termos de aprovação, popularidade e por aí vai. Normal, pois, ser alvo do famoso fogo amigo. E das disputas internas.

DIZER NÃO AO GOVERNADOR — Se o PSDB insistir em lançar uma candidatura de prefeito na capital, será a mesma coisa que dizer não ao governador, e escolher seguir um caminho diferente do caminho do Palácio.

PODE MUDAR — Quando tratativas de bastidores vêm à tona, existe um grande risco de que a elas seja dado um tom que não possuem. E isso pode mudar toda uma configuração.

BATE-REBATE

– O senador Sérgio Moro escapou da cassação de seu mandato em julgamento encerrado pelo TSE na noite de terça (…)

– (…) Salvo pelo gongo!

– O STF anulou decisões proferidas pela Lava-Jato contra Marcelo Odebrecht (…)

– (…) A lição? (…)

– (…) Uma ação como essa, ainda que no decurso dela, sem apresentar culpados ou inocentes, pode acabar com vidas, carreiras, histórias e muitas vezes até injustamente (…)

– (…) Vale para as G7s, Ptolomeus e outras mais.

– Ainda em se tratando de Lava Jato, outra pena extinguida foi a de Dirceu (…)

– (…) É isso.

– Enquanto os acreanos que moram nas terras de Chico Mendes enfrentam um friozinho (…)

– (…) Marina Silva lá em Brasília recebe alerta de tempestade!