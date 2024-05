Bruno Mars no Brasil: como comprar ingressos online para datas extras

A turnê de Bruno Mars no Brasil também sofreu com agendamentos. O show que aconteceria em 4 de outubro, no Rio de Janeiro, precisou ser adiado por uma exigência do prefeito Eduardo Paes, por conta da proximidade com as eleições. Em Brasília, os shows que seriam em 17 e 18 de outubro foram transferidos para 26 e 27 do mesmo mês. Os espectadores que não puderem comparecer nas novas datas podem solicitar o reembolso até o dia 5 de junho. A seguir, confira as datas da turnê do Bruno Mars no Brasil: