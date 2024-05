Cantor sertanejo Milionário é diagnosticado com arritmia cardíaca

São Paulo — O cantor sertanejo Milionário, de 84 anos, foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca nesta sexta-feira (24/5), enquanto realizava exames cardíacos no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O artista está internado desde a última segunda-feira (20/5) por conta de um AVC isquêmico.

Milionário, que inicialmente tinha sido encaminhado à UTI do hospital, foi transferido ao quarto na última quinta-feira (23/5). Hoje, durante exames, foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca mas permanece no quarto hospitalar.

Em boletim médico divulgado nesta sexta, o hospital afirmou que o cantor segue consciente, disposto e comunicativo. Além disso, não apresenta qualquer deficiência motora ou sensitiva e se alimenta via oral.

Segundo familiares, o sertanejo passou por um estresse pós-traumático devido ao falecimento de um ente querido. O cantor continua com o tratamento e a reabilitação com uma equipe multidisciplinar de saúde.

O nome verdadeiro do cantor é Romeu Januário de Matos. Ele ficou nacionalmente conhecido com seu parceiro de dupla sertaneja, José Rico, que faleceu em março de 2015 após uma parada cardíaca. Sucessos como “Decida” e “Estrada da Vida” marcaram a trajetória musical da dupla.