Assim como acontece com jovens garotos que todo início de ano disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior, as meninas também vão participar de um torneio anual de clubes organizado pela CBF a partir de 2024. A novidade foi anunciada com exclusividade ao Metrópoles pelo presidente da Confederação, Ednaldo Rodrigues.

A nova competição vai contar com a participação de 32 equipes de todas as regiões do Brasil. E, tal qual a Copinha masculina, também será realizada no período de fim de ano, para que não concorra com outros torneios. O Campeonato Brasileiro tem data de conclusão prevista para o dia 8 de dezembro. E os jogos devem começar no dia 15 de dezembro. A sede e o formato de disputa ainda não foram definidos, assim como a premiação.

Assista ao trecho da entrevista.

Segundo Ednaldo Rodrigues, a iniciativa faz parte dos esforços da CBF em elevar o futebol feminino, principalmente após a confirmação do Brasil como sede da Copa do Mundo feminina de 2027. “Isso vai dar visibilidade e fazer com que tantas meninas que jogam futebol nesse Brasil afora tenham oportunidade de serem vistas e integrarem a Seleção Brasileira de futebol feminino”, afirmou.

Atualmente, clubes que disputam a Séries A do Campeonato Brasileiro são obrigadas a terem também equipes femininas. De acordo com Ednaldo Rodrigues, a meta da CBF é fazer medida chegar até a Série D até 2025.

Em breve, confira também a íntegra da entrevista com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.