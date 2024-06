Com mais de 400 vagas, inscrições para cursos de inglês e espanhol do CEL encerram nesta quinta

O Centro de Estudo de Línguas (CEL) divulgou nesta segunda-feira que as inscrições para os cursos de inglês e espanhol, na modalidade de educação à distância, terminam nesta segunda-feira (27).

Estão sendo oferecidas 420 vagas no total, sendo 210 para língua espanhola e 210 para o aprendizado de inglês. São 30 vagas para cada idioma, disponíveis em cada um dos sete municípios contemplados com os cursos à distância do Centro de Línguas. As aulas estão previstas para iniciar no dia 3 de junho.

As vagas são oferecidas exclusivamente para os alunos que estão cursando o ensino médio da rede pública nos municípios de Acrelândia, Brasileia, Epitaciolândia, Feijó, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Os interessados podem se inscrever através do link da instituição.

Para participar das aulas, os matriculados da rede pública do ensino médio poderão utilizar os tablets que foram oferecidos pelo governo do Estado. Já quem realizar a pré-matrícula pela comunidade precisará dispor de ferramenta tecnológica própria.

Inclusive, as aulas do CEL/EaD podem ser conferidas nos polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) nos respectivos municípios.

A comunidade poderá participar da pré-matrícula remanescente, nos dias 28 e 29 de maio.