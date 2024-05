O ex-empresário e ex-marido da empresária se manifestou nas redes sociais sobre as acusações.

“O laudo juntado pela Ana Hickmann foi realizado por um perito particular dela. No entanto, o laudo juntado aos autos principais da investigação, o qual foi escrito e confeccionado por um perito técnico do Estado de São Paulo, aponta não haver como comprovar que as assinaturas foram ou não feitas pela Ana. Segue a conclusão: ‘Não dispõe a signatária de elementos técnicos no sentido de estabelecer uma conclusão categórica de autenticidade ou falsidade das assinaturas apostas nos documentos descritos nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11,12 e 13, do capítulo peças de exame.’ Isto posto, foi solicitado pelo próprio instituto responsável a realização de um laudo complementar, a fim de comprovar o quanto alegado.”

A CNN procurou a defesa de Alexandre Correa e aguarda retorno.